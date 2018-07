Maximilian Levy zeigte sich nach seinem mit Silber belohnten Experiment in der Mannschaftsverfolgung in seiner Paradedisziplin Keirin am Schlusstag in alter Stärke und holte den Titel vor dem Berliner Robert Förstemann. "Besser konnte es nicht laufen", sagte der 31-Jährige.

Die Berliner und Brandenburger Radsportler haben am Sonntag zum Abschluss der deutschen Meisterschaften im Bahnradsport in Dudenhofen noch mehrere Titel gewonnen.

Damit meinte er wohl nicht nur den sportlichen Erfolg. Die von ihm und seinem Chemnitzer Team Erdgas.2012 initiierte Crowdfunding-Aktion zugunsten von Kristina Vogel fand auch in Dudenhofen viel Zuspruch: Nach etwas mehr als zwei Wochen sind schon rund 110.000 Euro zusammengekommen.

Kristina Vogel war beim Training für ein Turnier in Cottbus Ende Juni schwer gestürzt und erlitt schwere Verletzungen an der Wirbelsäule. Vogel hatte von 2010 bis 2017 den Titel im Sprint gewonnen - ihre Nachfolge trat nun Miriam Welte an. Sie widmete ihren Erfolg der verletzten Vogel. Die Cottbuserin Emma Hinze wurde Vize-Meisterin. Im Finale, welches im Modus Best of Three ausgetragen wird, sicherte sich Miriam Welte mit 2:0 Läufen den Titel.