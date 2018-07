Point Guard geht in seine dritte Saison

Sein Mitspieler hat mal über ihn gesagt, er sei der Funke, der alles in Gang bringe - nun steht fest, dass Peyton Siva Alba Berlins Spiel zum dritten Jahr in Folge antreiben wird: Der Point Guard hat um eine Saison verlängert, das gab der Klub am Freitag bekannt.

Jener Mitspieler war Luke Sikma und der wusste, wovon er sprach - schließlich wurde er als wertvollster Basketballer der Bundesliga ausgezeichnet. Das hätte er ohne die perfekt servierten Vorlagen von Siva kaum geschafft. Als der 27-Jährige zum besten Aufbauspieler der BBL gewählt wurde, gab es kaum jemanden, der das anzweifelte. 11,9 Punkte und 5,8 Assists gelangen Siva pro Partie, im Eurocup kam er auf 11,3 Zähler und 6,3 Vorlagen.