Alba Berlin startet gegen Science City Jena in die Saison

Vizemeister Alba Berlin trifft am ersten Spieltag der neuen Saison (28. bis 30. September) auf Science City Jena. Der deutsche Basketball-Meister Bayern München ist bei Ratiopharm Ulm zu Gast. Ex-Champion Brose Bamberg tritt zum Saisonstart bei s.Oliver Würzburg an.

Das erste Auswärtsspiel absolvieren die Albatrosse am zweiten Spieltag in Oldenburg bei den EWE Baskets. Diese Partie könnte zum Gradmesser für Alba werden. In der zurückliegenden Saison trafen beide Mannschaften im Playoff-Viertelfinale aufeinander, Berlin konnte sich dabei mit 3:2 knapp durchsetzten.