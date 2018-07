Berlin ist für viele schräge Events bekannt. Warum also nicht Schach und Boxen miteinander kombinieren? Das dachte sich ein Wahlberliner - und erfand das Schachboxen. Populär ist es allerdings bislang vor allem in Indien. Von Lisa Surkamp und Simon Wenzel

England gilt als das Mutterland des Fußballs, in Kanada liegt die Wiege des Eishockeys – und auch in Berlin hat eine Sportart ihren Ursprung: Das Schachboxen wurde 2003 von dem gebürtigen Niederländer Iepe Rubingh in der Hauptstadt erfunden.

Kreativ, eigensinnig und ein bisschen verrückt: So könnte man Iepe Rubingh beschreiben. Der 43-Jährige, der selbst der erste Weltmeister im Schachboxen war, hat in Berlin auch die World Chess Boxing Organisation (WCBO) gegründet. Im Verbandssitz in der Leipziger Straße versucht der in Rotterdam geborene Künstler nun, den jungen Sport bekannter zu machen.

Mit wachsendem Erfolg: Im Frühjahr etwa kamen rund 600 Zuschauer zur "Intellectual Fight Night Berlin" im Festsaal Kreuzberg. Dort versammelte sich ein junges Publikum, viele Frauen, Start-up-Szene. Bei anderen Events übernahmen Food-Trucks das Catering.