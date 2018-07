Melvin Imoudu ist neuer deutscher Meister über 100 Meter Brust. Der 19-jährige Schwimmer aus Potsdam schlug am Freitag in Berlin nach 1:00,66 Minuten an und verdrängte Titelverteidiger Christian vom Lehn aus Wuppertal (1:00,71) und Marco Koch aus Darmstadt (1:00,94) auf die Plätze zwei und drei. Damit startet Imoudu nun auch bei den Europameisterschaften Anfang August in Schottland.



Dagegen liegt das Hauptaugenmerk des 28 Jahre alten Koch liegt auf der 200-Meter-Strecke am Samstag. Mit einer starken Leistung will der bisher nicht für die Europameisterschaften nominierte Darmstädter Chef-Bundestrainer Henning Lambertz davon überzeugen, ihn doch noch in den Kader zu berufen. Auf der 200-Meter-Distanz war Koch 2015 Weltmeister geworden.