K.o. in der fünften Runde

Der Berliner Profiboxer Tyron Zeuge hat seinen WM-Titel im Supermittelgewicht verloren. Der 26-Jährige unterlag am späten Samstagabend in Offenburg dem Briten Rocky Fielding durch K.o. in der fünften Runde.

Zeuge, der seit November 2016 WBA-Champion war, musste im 24. Profikampf seine erste Niederlage hinnehmen. Errungen hatte er den Titel erst im November 2016 im Kampf gegen den Italiener Giovanni De Carolis. Seitdem konnte Zeuge den WM-Titel drei Mal verteidigen: erst gegen den Engländer Paul Smith und anschließend zweimal gegen den Nigerianer Isaac Ekpo.