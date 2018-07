Bild: Ottmar Winter

Sicht des Fahrers stark beeinträchtigt - "Union" in die Frontscheibe von Hertha-Bus geritzt

13.07.18 | 15:25

Unbekannte haben in Neuruppin den Mannschaftsbus des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand sei der Schriftzug "Union" offenbar in der Nacht zu Freitag in die Frontscheibe geritzt worden, teilte die Polizei mit. Zudem sei das Fenster bespuckt worden, wie es weiter hieß.

Möglicherweise Racheakt von Union-Fans

Union steht für den 1. FC Union Berlin, der Zweitliga-Mannschaft, die in der Altern Försterei in Köpenick spielt. Möglicherweise handelt es sich um eine Attacke von Anhängern des Vereins. Wie die "Berliner Morgenpost" spekuliert, könnte es sich um einen Racheakt handeln. Als Hertha vor fünf Jahren in der Zweiten Liga spielte, ist bei einem Stadt-Derby der Mannschaftsbus der Köpenicker mit zwei Graffitis beschmiert worden, mit einer blau-weißen Fahne und dem Schriftzug "Hertha BSC".

Die Kriminalpolizei in Neuruppin hat den Angaben zufolge Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Wie der Sprecher von Hertha dem rbb in Neuruppin sagte, behindert der Schriftzug zwar die Sicht des Busfahrers. Er gehe aber davon aus, dass die Mannschaft mit dem Bus in diesem Zustand zuückfahren werde.

Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 4.500 Euro. Hertha befindet sich noch bis zum 18. Juli im Trainingslager in Neuruppin.