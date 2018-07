Der zehnfache Bundesliga-Torschütze aus der vergangenen Saison, war zur Beobachtung ins Neuruppiner Krankenhaus eingeliefert worden. Am Montagabend wurde er nach Berlin verlegt, um dort am Dienstagmorgen operiert zu werden.

Hertha-Stürmer Davie Selke ist erfolgreich operiert wurden. Das teilte der Berliner Fußball-Bundesligist am Dienstag auf seiner Homepage mit. Der 23-Jährige hatte sich im Trainingslager in Neuruppin bei einem Zusammenprall mit Teamkollege Salomon Kalou am Wochenende einen Pneumothorax - einen Lungenkollaps - zugezogen. Bei dieser schweren Verletzung sammelt sich Luft im Brustkorb.

Hertha-Mannschaftsarzt Hi-Un Park zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf des Eingriffs. "Nach Rücksprache mit den Spezialisten ist die Operation wie geplant gut verlaufen", sagte er. "Eine genaue Ausfallzeit ist derzeit nicht prognostizierbar, da sie von der individuellen Heilungszeit abhängig ist."

Gewissheit bleibt jedoch weiterhin, dass der Angreifer den Saisonstart verpassen wird. Das war bereits vor der Operation seitens des Vereins kommuniziert worden. Das erste Pflichtspiel steht für die Berliner am 20. August an, in der ersten Runde des DFB-Pokals gastiert Hertha beim Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig. In die Bundesliga-Saison startet der Tabellen-Zehnte der vergangenen Spielzeit am 25. August gegen den Aufsteiger 1. FC Nürnberg.