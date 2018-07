Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat den Vertrag mit Dennis Clifford um ein weiteres Jahr verlängert. Der 26-jährige US-Amerikaner wechselte vergangenen Sommer aus der D-League nach Berlin und avancierte in der Hauptstadt zum Leistungsträger. In der abgelaufenen Saison scheiterte er mit den 'Albatrossen' erst im Play-off-Finale am späteren Meister Bayern München.

"Ich habe mich entschieden in Berlin zu bleiben, weil ich absolut überzeugt bin, dass es sportlich und persönlich für mich die beste Situation ist. Das letzte Jahr war eines der besten meines Lebens und das sagt viel über die Alba-Familie und über die Stadt aus", sagte Clifford, der in der Basketball Bundesliga im Schnitt auf 9,3 Punkte und 4,5 Rebounds kam. Im EuroCup erzielte er 9,6 Zähler und 5,9 Rebounds pro Partie.