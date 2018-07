Die U19-Juniorinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) um die Stürmerin Melissa Kössler und Gina-Maria Chmielisnki von Turbine Potsdam haben bei der EM in der Schweiz ihren siebten Titelgewinn verpasst. Der Olympiasieger-Nachwuchs und Rekordsieger verlor in Biel das Finale gegen den Titelverteidiger Spanien 0:1 (0:0). Damit muss die U19-Auswahl weiter auf ihren ersten EM-Triumph nach dem bislang letzten Erfolg vor sieben Jahren warten.

Für die deutsche Mannschaft, die zu keinem ernsthaften Abschluss kam, war Llomparts Tor erst der zweite Gegentreffer im gesamten Turnier. Nur die Niederlande hatten die deutsche Keeperin Stina Johannes bezwungen, beim 1:0-Sieg im Vorrundenduell. Die anderen Spiele hatten die U19 alle gewonnen: in der Vorrunde gegen Dänemark (1:0) und gegen Italien (2:0) sowie im Halbfinale gegen Norwegen (2:0). Melissa Kössler stand in der Startelf und spielte das Finale durch, ihre Potsdamer Vereinskollegin Gina-Maria Chmielinski dagegen kam nicht zum Einsatz. Am 16. September geht die Saison für Turbine wieder los - mit einem Auswärtsspiel in Hoffenheim.