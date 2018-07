Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat mit dem Spielplan der Saison 2018/2019 für einen Auftakt-Kracher gesorgt: Die Eisbären Berlin empfangen am ersten Spieltag Meister EHC Red Bull München. Zuletzt trafen die beiden Mannschaften Ende April im Finale der Playoffs aufeinander, in dem sich die Eisbären knapp mit 3:4 geschlagen geben mussten. Nun können sich die Eisbären am 14. September für die Finalniederlage der letzten Saison revanchieren.

Das Auftaktprogramm für die Hauptstädter geht auch am 2. Spieltag spannend weiter. Zum ersten Auswärtsspiel, nur zwei Tage später, reisen die Eisbären am 16. September zu den Nürnberg Ice Tigers, die sie in der vergangenen Saison in den Playoff-Halbfinalspielen mit 4:2 ausgeschaltet haben.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer schwärmt auf der Homepage der Berliner: "Wir freuen uns darauf, dass wir gleich zu Saisonbeginn auf zwei Topteams der Liga treffen. Das wird eine echte Herausforderung direkt zum DEL-Start."