Die Füchse Berlin nehmen zum vierten Mal in Folge am Super Globe um die Vereins-Weltmeisterschaft in Katar teil. Der Handball-Bundesligist erhielt von der Internationalen Handballföderation (IHF) eine Wildcard als Auszeichnung für den Titelgewinn im EHF-Pokal. Das teilten die Füchse am Donnerstag mit.

Der Super Globe wird seit 1997 ausgerichtet, seit 2010 jährlich in Doha in Katar. Qualifiziert sind die fünf Kontinentalmeister, der Titelverteidiger und der Ausrichter. Den letzten Startplatz im Teilnehmerfeld der acht Mannschaften vergibt das Exekutiv-Komitee der IHF über eine Wildcard.