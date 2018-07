galleski Audio: Inforadio | 13.07.2018 | Jakob Rüger | Bild: galleski

Jugendarbeit am DFB-Stützpunkt in Köpenick - Kein Talent darf unentdeckt bleiben

14.07.18 | 16:29 Uhr

Im DFB-Stützpunkt in Köpenick trainieren schon Zwölfjährige. Ausgewählt wurden sie wegen besonderer Fähigkeiten, und wer weiß - vielleicht steckt in einem von ihnen ja ein künftiger Nationalspieler. Den zu entdecken, lässt sich der DFB einiges kosten. Von Jakob Rüger



Knapp drei Wochen ist das enttäuschende Vorrunden-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft jetzt her - und die zwölf- und dreizehnjährigen Nachwuchskicker am DFB-Stützpunkt in Berlin-Köpenick üben sich in einer Fertigkeit, die dem einen oder anderen Nationalspieler in Russland auch ganz gut zu Gesicht gestanden hätte: "Tore schießen".

Ball halten und behaupten, Tore vorbereiten und schießen

Insgesamt vier solcher Trainingsschwerpunkte gibt es während der zweijährigen Ausbildung, die die talentiertesten U12- und U13-Junioren absolvieren. Die anderen drei sind: Tore vorbereiten, Ball halten und Ball behaupten. Die Talentiertesten - das sind deutschlandweit pro Jahrgang etwa 14.000 Jungen und Mädchen. Gesichtet wurden sie im Alter von zehn oder elf Jahren. "Es gibt eine Menge Talentkriterien, um in einen Stützpunkt aufgenommen zu werden", erklärt Dennis Galleski, Trainer am Stützpunkt in Köpenick. „Man kann einfach ein Bewegungstalent mitbringen, man kann eine besondere Gabe haben, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu stehen, um die Tore zu machen, oder man hat eine Verteidigermentalität."

Keine Konkurrenz zum Vereinstraining

Das Stützpunkttraining findet einmal in der Woche statt - immer am Montagabend. Die Trainer wie Dennis Galleski sind gut ausgebildet - die Mindestanforderung für Stützpunkt-Trainer ist eine B-Lizenz. Ziel ist es, schon früh die individuellen Stärken der Spieler herauszuarbeiten, und zwar nicht als Konkurrenz zum Jugendverein, sondern in Kooperation: "Das Training hier ist zusätzlich zum Vereinstraining und hat das Ziel, dass der Spieler etwas für sich mitnehmen kann, um es auch in seinem Verein einzusetzen." Und es ist nicht zu verwechseln mit den Leistungszentren. Diese Trainingszentren sind meist an Bundesligaclubs angedockt und kommen erst ab den U14-Mannschaften zum Einsatz (siehe Grafik).

DFB-Talentförderung als Reaktion auf die schwachen Turniere 1998 und 2000

Berlins junge Fußballtalente trainieren an sechs dieser sogenannten DFB-Stützpunkte. Neben der Alten Försterei in Köpenick gibt es je einen in Wannsee, Reinickendorf, Charlottenburg, Schöneberg und Hohenschönhausen. Die Trainer jedes Stützpunktes sichten regelmäßig die Kinder aus ihrem Bezirk. In ganz Deutschland hat der DFB ein Netzwerk aus 366 Stützpunkten geschaffen - es ist Teil seines sogenannten "Talentförderung"-Programms. Dieses Programm wurde nach dem schwachen Abschneiden der deutschen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft 1998 (die Deutschen verloren damals im Viertelfinale gegen Kroatien) und dem Vorrunden-Aus bei der Europameisterschaft 2000 geschaffen. Und das lässt sich der Verband einiges kosten: Seit 2002 investierte er mehr als 157 Millionen Euro in die Talentförderung. Stützpunkte wie den in Köpenick gibt es in ihrer jetzigen Form allerdings erst seit 2008. Der Verband zahlt dafür im Jahr rund 7,5 Millionen Euro - so heißt es im Geschäftsbericht 2016 des DFB. Die Stützpunkte sollen sicherstellen, dass kein großes Talent unentdeckt und ungefördert bleibt - damit der deutschen Nationalmannschaft in Zukunft Debakel wie damals erspart bleiben.

Nationalspieler der Zukunft brauchen Mut und Optimismus in engen Spielen

In Panik verfallen die Trainer in den Leistungszentren nach dem jüngsten Ausscheiden sicher nicht, Dennis Galleski sieht in den Problemen der Nationalspieler von heute aber schon erste Hinweise für die Ausbildung der möglichen Stars von übermorgen: "Wir müssen vor allem schauen, was wir für Persönlichkeiten brauchen. Und da sind möglicherweise auch einfachere Gedanken wie Spaß, Leidenschaft, Freude, Widerstandsfähigkeit entscheidend, um die letzten Prozente in den letzten Spielsekunden noch rausholen zu können." Ginge es nach ihm, sollen vor allem Spieler aus der Jugend nach oben kommen, die eigenständig sind und Lösungen finden. Außerdem sollen sie auch unter höchstem Druck noch Eigenschaften wie "Mut und Optimismus" ins Spiel ihrer Mannschaft einbringen. Dafür legen er und die anderen rund 1.300 Jugendtrainer in den DFB-Stützpunkten den Grundstein. Der Plan ist allerdings langfristig angelegt. Denn die Kinder, die am Montag in Köpenick lernen, wie man Tore schießt, werden frühestens in zehn Jahren alt genug sein, um für Deutschland bei einer Weltmeisterschaft zu spielen.

