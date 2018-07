Fußball gilt nach wie vor als Männersportart - auf und neben dem Platz. Die Frauen von Bundesligist Turbine Potsdam stellen das in ihrer Saisonvorbereitung in Frage. Beim Test gegen einen Kreisoberligisten aus Dallgow kommt es zum Duell der Geschlechter.

"Es sind Frauen - klar, aber die können ja trotzdem genauso gut kicken – wenn nicht sogar besser", sagte der Torhüter der SG Dallgow 47. Der Verein, der in der Kreisoberliga spielt, fieberte seinem Highlight des Jahres entgegen – und das noch vor Saisonbeginn.

Denn die Mannschaft aus dem Landkreis Havelland empfing am Samstagnachmittag mit Turbine Potsdam einen Bundesligisten. Männer gegen Frauen – ist das nicht unfair? "Männer sind uns natürlich in einigen Sachen überlegen, zum Beispiel in der Schnelligkeit oder auch körperlich", sagte Turbine-Torfrau Vanessa Fischer.