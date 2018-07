Hertha BSC muss zum Bundesliga-Saisonauftakt am 25. August gegen Nürnberg auf Stürmer Davie Selke verzichten. Der 23-Jährige verletzte sich am Samstag im Training am Brustkorb und wird mehrere Wochen ausfallen.

"Das ärgert mich natürlich unglaublich - ehrlich gesagt, kotzt es mich richtig an. Aber es ist nicht zu ändern, Verletzungen passieren im Fußball. Ich muss da jetzt durch und komme so schnell es geht zurück", sagte Selke laut Sportinformationsdienst.