Zum Saisonauftakt der Regionalliga Nordost haben der BFC Dynamo und der SV Babelsberg 03 am Sonntag jeweils einen Sieg gefeiert.

Der BFC Dynamo gewann in Auerbach mit 4:1. Bilal Cubukcu brachte die Berliner mit einem Doppelpack früh in Führung, seine Mannschaftskollegen Marcel Rausch und David Malembana erhöhten in der zweiten Hälfte auf 4:0. Entsprechend konnte der BFC, der nach dem ersten Spieltag gemeinsam mit dem FSV Optik Rathenow die Tabelle anführt, auch ein Eigentor zum 4:1- Endstand verkraften.