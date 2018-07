David Lejdar Berlin Dienstag, 24.07.2018 | 13:52 Uhr

Naja, politologisch scheint das System in Türkei nun nicht weit weg von dem in USA, wenn auch Unterschied dass in USA 50 "Staaten". Z.B. Kabinett wird vom Präsidenten bestimmt, und nicht vom Parlament, und weiteres. Und z.B. in BRD ist es zwar nicht direkt eine eine-Person-Show, und ein paar Sicherungen, aber Exekutivgewalt und Legislativgewalt liegen beide bei Händen des Kanzleramtes, welches unter Jubel der Abgeordneten und mit Zustimmung deren Kumpel Bundespräsident flott mit z.B. e-Fußfessel "bei Verdächtigen", Beschlagnahmung "bei Verdächtigen", Bundestrojaner "bei Verdächtigen" und weiteres, was flott eher an ein Militärregime erinnert als an eine zivilrechtliche Ordnung - und dabei kann man zwar klagen, aber in den Jahren läuft wer weiß was im Namen des Schutzes von Volk und Staat. Wobei derzeitiger Stand in BRD sicherlich nicht so schlimm wie angeblich willkürliche Verhaftungen und so, aber systematisch auch nicht unbedingt super, insb. wenn mal wer weniger nettes an Macht.