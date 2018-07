1.512 Zuschauer verfolgten das Duell zweier Aufsteiger, in dem Energie Cottbus zunächst nicht gut ins Spiel fand. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz geriet nach einem Doppelschlag schon früh in Rückstand. Zunächst erzilte Marcel Costly (13. Minute) mit einem sehenswerten Kopfballtor die Führung. Nur eine Minute später konnte Philip Türpitz Energie-Kepper Advo Spahic überwinden.

Kurz vor der Pause gelang Streli Mamba, der bis dahin kaum auffiel, der Anschlusstreffer. In der zweiten Halbzeit wechselten beide Mannschaften kräftig durch, weitere Treffer fielen jedoch nicht.

Bereits in knapp zwei Wochen, am 29. Juli, beginnt für Energie Cottbus die Saison in der 3. Liga mit einem Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock.