Der 1. FC Union Berlin bleibt nach einem 1:1 im Testspiel gegen den sechsmaligen französischen Meister Girodins Bordeaux in der Saisonvorbereitung weiterhin ungeschlagen. Das Führungstor der Gastgeber erzielte Unions Neuzugang Sebastian Andersson in der 3. Minute. Jules Kounde glich vor 7.821 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei zum verdienten 1:1 aus (56.).