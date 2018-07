Die Füchse Berlin haben beim Vorbereitungsturnier in Esslingen den Titel knapp verpasst. Im Finale am Samstagnachmittag unterlagen die Berliner Bundesliga-Konkurrent TBV Lemgo mit 17:20. Über eine Spielzeit von zweimal 20 Minuten war den Füchsen das erst vor drei Tagen beendete Trainingslager noch deutlich anzumerken. Auch Hans Lindberg, der mit vier Treffern bester Werfer war, konnte den Sieg von Lemgo nicht verhindern.

Nachdem die Füchse in ihrem Auftaktspiel am Freitagabend gegen Balingen-Weilstetten beim 29:28-Sieg noch große Mühe hatten, präsentierte sich das Team von Trainer Velimir Petkovic am Samstagvormittag deutlich souveräner. In einer ebenfalls verkürzten Partie, die wegen des schlechten Wetters in die Halle verlegt werden musste, besiegten sie Bundesliga-Konkurrent VfL Gummersbach mit 20:13.

Die Mannschaft, die vom Ex-Berliner Drago Vukovic angeführt wurde, fand vor allem gegen den treffsicheren Lindberg kein Mittel. Auch der junge Neuzugang Jakob Holm überzeugte mit seiner Spielübersicht. Die Füchse zeigten eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber ihrer ersten Partie am Freitag. "Wir haben heute wieder einen Schritt nach vorne gemacht und haben spielerisch als Mannschaft gut harmoniert", freute sich Lindberg.