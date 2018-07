Die "rundum positive Woche", wie Hertha-Manager Preetz das Trainingslager in Neuruppin zusammenfasste, hatte einen erheblichen Makel: die schwere Verletzung von Davie Selke. Kein Grund jedoch, auf dem Transfermarkt in Panik zu verfallen. Von Uri Zahavi

Am Dienstagmorgen wurde der 23-jährige erfolgreich operiert: "Es wurden schnell die richtigen Maßnahmen von unserer medizinischen Abteilung ergriffen", fand Preetz lobende Worte. Dazu zähle auch der operative Eingriff, den der vor einem Jahr aus Leipzig in die Hauptstadt gewechselte Angreifer gut überstanden habe. "Und um der Frage gleich vorzugreifen", ergänzte der Manager bestimmt, "das wird keine Auswirkung auf unsere Transfergeschäfte haben. Wir sind auf allen Positionen doppelt besetzt und Davie bekommt alle Zeit, die er braucht."

Stürmerstar Davie Selke hatte sich am vergangenen Samstag bei einem Zusammenprall mit Offensiv-Kollege Salomon Kalou schwer verletzt. Die Diagnose: Pneumothorax. Im Laiensprech klingt das, was sich sowieso schon höchst schmerzhaft anhört, noch einmal schlimmer: Lungenkollaps. Die Lunge füllt sich dabei mit Luft, ein Zusammenfallen eines Lungenflügels und unzureichende Atemfunktion sind die Folge.

Die Location für die Presserunde am Dienstag mit Hertha-Manager Michael Preetz war durchaus ungewöhnlich. Auf einem Dampfer versammelten sich die anwesenden Medienvertreter und schipperten gemeinsam mit Herthas starkem Mann am vorletzten Tag des Trainingslagers in Neuruppin über den Ruppiner See. Trotz traumhaften Wetters und eines gut gelaunten Ex-Torjägers trübte eine Personalie die Stimmung. "Davie ist etwas widerfahren, was unglaublich selten ist. Und das ist natürlich bitter für ihn, aber auch für uns."

Dass Kapitän Vedad Ibisevic wohl mindestens für den Saisonstart noch stärker in den Fokus rücken wird, ist weder ein Geheimnis noch eine große Überraschung. Aber auch für einen Neuzugang könnte es schon schneller als vielleicht erwartet ernst werden. 1,77 Meter, blondes nach hinten gestyltes Haar, robuste Statue: Zehn Tore und acht Torvorlagen steuerte Pascal Köpke vergangene Saison zum Nicht-Abstieg des FC Erzgebirge Aue aus der zweiten Liga bei. Das weckte Begehrlichkeiten - auch in der deutschen Fußball-Beletage. Zwei Millionen Euro waren Hertha BSC die Dienste des 22-jährigen Angreifers letztendlich wert. Ausgestattet ist Köpke mit einem, Vertrag bis 2022 - also auch eine Investition in die Zukunft. Im Trainingslager in Neuruppin fand der Sohn von Ex-Nationaltorhüter Andreas Köpke langsam Anschluss an das Team.

"Die Mannschaft hat uns Neuzugänge sehr gut aufgenommen", erzählte der Zweitliga-Shootingstar im Anschluss an eine Trainingseinheit. "Das Niveau ist natürlich ein anderes als in Aue. Da musste man sich erst einmal reinfinden." Durch Selkes Verletzung könnte sich der Eingliederungsprozess nun deutlich beschleunigen. "Ich glaube, dass es gut für Hertha ist, mit mir nochmal jemanden zu haben, der viele tiefe Wege geht und Platz für seine Mitspieler schafft", reflektierte Köpke über die eigenen Qualitäten. "Ich habe ein sehr gutes Gefühl." Selbstbewusst ist er, der Neue in Herthas Sturmspitze.