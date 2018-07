Salomon Kalou hat seine ganz eigene Art, Neuzugänge willkommen zu heißen. Die Ivorer ist immer für einen Spaß zu haben - und so schlich er in der Mittagszeit auf den Balkon seines Hotelzimmers. Allerdings nicht um über den Ruppiner See zu blicken, sondern um seinen neuen Kollegen Lukas Klünter etwas zu ärgern – und zwar gerade in dem Moment, als sich der 22-jährige Neuzugang vom 1. FC Köln erstmals den Berliner Journalisten vorstellte. Ein Fauchen vom Balkon sorgte dabei immer wieder für Unterbrechungen beim Interview - und das war Salomon Kalou.