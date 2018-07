Nach Gruppensieg bei der Hockey WM in London

Die Deutschen Hockeydamen haben sich souverän für das Viertelfinale der Hockey Weltmeisterschaft in London qualifiziert. Mit einem 3:1 (1:1)-Sieg am Samstag gegen Spanien holten sich die Deutschen den Gruppensieg. Als Gruppenerster müssen die "Danas", wie die Nationalmannschaft sich nennt, kein Achtelfinale bestreiten, sondern dürfen direkt in die Runde der letzten Acht vorrücken.