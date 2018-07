Bild: imago sportfotodienst

Interview | Ex-Hertha-Profi Andreas 'Zecke' Neuendorf - "Früher dachte ich, Strähnchen wären cool"

25.07.18 | 12:35 Uhr

Andreas 'Zecke' Neuendorf war Bundesligaprofi bei Hertha BSC, hat über 150 Spiele für die Berliner gemacht. Mittlerweile trainiert er Herthas U17. Im Interview spricht er jetzt über die damalige Zeit und den Lifestyle der Fußballer. Von Stephanie Baczyk



rbb|24: Fußballer und Lifestyle: Was ist das erste, das Ihnen zu dieser Kombo einfällt?

Andreas 'Zecke' Neuendorf: Viele Leute denken da bestimmt gleich ans Protzen. Teure Restaurants, schicke Cafés, dicke Autos und teure Uhren. Ich sehe es am Ende so: Wenn jemand mehr Geld zum Ausgeben hat und somit dann auch die Wirtschaft ankurbelt, dann ist das am Ende für alle gut. Ich sehe das nicht so dramatisch.

Sie waren Bundesligaprofi – auch in den 90ern. Was war damals 'in'?

Früher dachte ich immer, es ist cool vorne die Haare wegzurasieren und die Seiten etwas länger zu lassen. Oder so 'ne Art Vokuhila, 'nen extremen Irokesenschnitt oder Strähnchen. Heute werde ich dafür belächelt, gerade von den jungen Spielern hier aus meiner Mannschaft, die zwischen 16 und 17 Jahren alt sind. Die kramen dann immer irgendwelche Bilder aus dem Internet raus. (lacht)

Bild: imago/camera 4

Sie sprechen die Fotos an. Gibt es da welche, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?

Da gibt es leider zu viele, aber eines ist ganz extrem. Wir hatten ein Mannschaftsshooting vor der Saison, ich hatte vergessen mich zu frisieren, kam vom Training und dachte: Stutze ich mir ein bisschen die breiten Koteletten. Die Haarschneidemaschine, die ich benutzt habe, war allerdings leicht defekt. Als ich hochgezogen habe, habe ich mir die Seite komplett wegrasiert. Von unten haben die Kollegen gerufen: ,Zecke, wo bleibst Du? Wir wollen anfangen'. Da hab ich gedacht: Die eine Seite kann nicht so bleiben und bin bei der anderen auch noch mal ran. Das sah dann ganz furchtbar aus.

Zurück zu den Spielertypen. Ihr erster Profiverein war Bayer Leverkusen – damals mit 19. Sie waren neu, mussten sich in der Kabine einen Platz suchen und haben sich ausgerechnet den von Bernd Schuster, dem damaligen Star bei Bayer, gekrallt.

Ich kam als blutjunger Berliner nach Leverkusen – die meisten Spieler dort kannte ich nur aus der Sportschau – und habe mir gedacht: Du darfst dir nichts gefallen lassen, der erste Eindruck zählt. In der Kabine saßen die meisten Fußballstars schon auf ihren Plätzen, aber keiner hat Anstalten gemacht, mir zu sagen, wo ich sitze. Dann habe ich mir einen Platz ausgesucht. Es hat nicht lange gedauert, bis Ulf Kirsten meinte: ,Da sitzt Bernd Schuster'. Da habe ich gesagt: ,Der saß hier, der kann sich jetzt einen neuen Platz suchen'. Alle haben geschmunzelt, aber dann kam Bernd Schuster um die Ecke, ein Riese mit einer blonden Mähne, braungebrannt. Ich habe ihn nur gefragt: ,Sag mal, sitzt Du hier?', er hat genickt. Da hab ich gesagt: ,Okay, ich hab Dir den Platz nur warm gehalten'. Mein Platz war dann auf einer kleinen Bank in der Ecke – ohne Spind, nur mit einem kleinen Haken an der Wand.

Was war Bernd Schuster denn für ein Typ?

Wir haben meistens um 10 Uhr vormittags Training gehabt, Bernd Schuster kam immer genau mit dem Gong um 9.30 Uhr in die Kabine. Ich habe mir immer vorgestellt, dass er vor der Kabine wartet, um dann um Punkt reinzukommen. Er hat immer seinen Bodyguard dabei gehabt, sonntags kam er immer mit einem weißen Rolls-Royce zum Training – mit Chauffeur. Bernd Schuster war schon eine andere Welt. Er kam ja aus Spanien, hat für die großen Klubs gespielt. Der hat auch ein eigenes großes Anwesen dort gehabt – mit einer Eissporthalle. Er hat mich mal in das Autohaus von einem Freund mitgenommen, weil mein Auto nach einem Unfall kaputt war. Ich habe gleich gesehen, dass da nur die dicken Autos standen. Und dann musste Bernd weg. Der Autohändler meinte ,Was haben Sie sich denn vorgestellt? Ferrari? Porsche?' – ich habe gesagt: ,Polo'. Der Mann war dann so nett und hat mich wieder zum Stadion gebracht.

Bernd Schuster war aufgrund seiner Erscheinung als 'blonder Engel' bekannt, aber Sie hatten auch einen Spitznamen, der heute sogar Ihr Künstlername ist. Wie kamen Sie zu dem Spitznamen 'Zecke'?

Nachdem ich meinen ersten Tag in Leverkusen hinter mich gebracht hatte, hatten wir am zweiten Tag einen Waldlauf. Anschließend standen wir am Bus und mich hat irgendwas in der Kniekehle gezwickt. Eine Zecke. Damals wusste ich nichts davon, dass man die rausdrehen muss – der Kopf ist stecken geblieben. Irgendwann hat sich ein Strich auf der Haut gebildet, bis hoch zu der Leiste. Der Physiotherapeut hat mich sofort ins Krankenhaus geschickt – Blutvergiftung. Und als ich dann nach ein paar Tagen wiederkam, lag Ulf Kirsten gerade auf der Massagebank und hat gesagt: ,Ach da kommt ja die Zecke'.

Erst war das nur ein Spitzname…

… und dann wollte ich den Namen auf dem Trikot haben. Bin also ins Passamt gegangen, aber die haben gesagt, ich wäre kein Künstler. Die Frau hat mir aber noch auf den Weg gegeben: Malen Sie doch ein paar Bilder.

Das war dann schon während Ihrer Zeit bei Hertha BSC…

Ich bin mit dem damaligen Pressesprecher Hansi Felder rausgegangen und habe mich mit zwei Leinwänden auf den Rasen gesetzt. Ein Bild habe ich gemalt, aber weil wir keinen Lappen hatten, um den Pinsel sauber zu machen, habe ich die andere Leinwand genutzt, um den Pinsel zu reinigen. Am Ende sah das Bild besser aus als das erste. Wir haben dann beide versteigert. Ich bin wieder zum Passamt und die junge Dame hat gesagt: Jetzt sind Sie Künstler. Ab dann durfte ich den Namen auf dem Trikot tragen. Heute sprechen mich manche Eltern von meinen Jungs in der U17 auch mit 'Herr Zecke' an.

Wissen Sie noch, was Sie gemalt haben?

Ein Dreieck, einen Kreis, ein Viereck und ein Quadrat. Kunst ist ja Geschmackssache. Am Ende sah es aus wie ein Gesicht. Das traurig war.

Bild: imago/Bernd König

Sie hatten während Ihrer Zeit bei Hertha BSC einige Mitspieler, die besonders und auch verrückt gewesen sind. Einer war Marcelinho. Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Begegnung?

Vor dem Ligacup-Spiel gegen Bayer Leverkusen wurde uns damals gesagt, dass Hertha einen neuen Spieler verpflichtet hat. Wir kannten ihn natürlich nicht, aber er kam an mit dem Flieger, hat uns in der Kabine allen die Hand gegeben, das Spiel begann und er hat den Ball aus 30 Metern in den Winkel geschossen. Wir haben nur gedacht: 'Ui, was haben wir da jetzt für eine Granate'. (lacht)

Auf dem Platz war Marcelinho genial, neben dem Platz hat er gerne gefeiert…

Sonntags war immer so der brasilianische Tag. Am Tag nach dem Spiel haben wir bis zehn oder elf gegessen, dann wurden die Tische beiseite geräumt und die Musiker kamen rein. Und dann kamen die Kaltgetränke. Das ging bis in den frühen Morgen. Und Marcelinho hatte – wie auch im Spiel – das meiste Durchhaltevermögen. Er hat den Laden meistens zugemacht, während wir irgendwann aufgeben mussten.

Sendung: rbb Inforadio, Sendereihe "Abseits" zum Thema 'Fußballer und Lifestyle'