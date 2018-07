Er war Box-Weltmeister und ist bis heute ein Idol: Henry Maske beendete seine Karriere in den 1990ern unter Tränen - und stieg Jahre später mit über 40 Jahren doch wieder in den Ring. Im Interview mit rbb|24 schätzt er Arthur Abrahams Chancen als Box-Oldie ein.

Henry Maske: Das ist nichts, was mich erschrecken sollte. Auch, wenn ich eine verdammt lange Pause hatte, bin ich mit 43 noch mal in den Ring gekrabbelt. Wenn es um diese Frage geht, dass man es mit 38 noch mal tun sollte, dann glaube ich, dass Arthur ein sehr kluger Bursche ist. Einer, der weiß, was er sich zutrauen kann. Wenn denn die Performance, um die es ja nun geht, dem standhält, dann darf er es.

Man muss gestehen, dass er in den letzten Kämpfen nicht mehr so überzeugend war, wie man es zu besten Zeiten von ihm kannte - das kann er mit Sicherheit genauso beurteilen. Woran es gelegen hat, weiß er am besten, denn es liegt häufig nicht daran, dass man die Qualität nicht hat, sondern dass vielleicht die Vorbereitung nicht so optimal gelaufen ist.