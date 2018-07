Momentan bereiten sich die zuverlässigen Medaillenlieferanten im brandenburgischen Kienbaum auf die Weltmeisterschaften in Portugal Ende August (23. - 26.) vor. Statt einer fokussierten Vorbereitung auf das sportliche Highlight des Jahres ereilte die Spitzenathleten um den dreifachen Olympiasieger Sebastian Brendel eine Hiobsbotschaft: Aufgrund der gestiegenen Kosten für den Kampf gegen Doping, namentlich häufigere und finanziell aufwändigere Kontrollen, sieht sich der Deutsche Kanuverband nicht mehr in der Lage, die gesamten Kosten zu tragen. Somit werden die Sportler zukünftig daran beteiligt.

"Wir haben uns ins eigene Bein geschnitten", bringt es Rio-Olympiasieger Max Hoff auf den Punkt. "Wir haben mehr Kontrollen gefordert. Ich bin vor den Europameisterschaften ( Anm. d. Red.: im vergangenen Juni ) sechs Mal in zweieinhalb Wochen kontrolliert worden. Da denke ich mir: Leute, macht das doch erst mal effizient! Jede Kontrolle kostet so unfassbar viel Geld."

"Das ist für uns als Sportler natürlich unbefriedigend", gibt sich Brendel nachdenklich. "Da muss man erst mal schlucken. Es ist komisch, dass wir selber dafür bezahlen müssen zu zeigen, dass wir sauber sind. Jetzt müssen wir mit der Situation umgehen und nach Lösungen suchen." Doch die sind, zumindest kurzfristig, nicht in Sicht. Die Beiträge für den Kampf gegen Doping wurden in diesem Jahr drastisch erhöht - sie verdoppelten sich gar fast (der Kanuverband muss anstatt 47.000 Euro nun 87.000 Euro jährlich an die Nationale Anti-Doping-Agentur Deutschland (NADA) bezahlen). Grund für die Kosten-Explosion ist die deutlich höhere Frequenz der Trainings-Kontrollen.

In Zahlen heißt das für die Sportler: 300 Euro jährlich müssen die Athleten in den Kampf gegen Doping aus eigener Tasche investieren. Klingt zunächst nicht so schlimm, Spitzenmann Sebastian Brendel setzt den Umfang jedoch in Relation: "Wir haben bei uns im Team Schüler und Studenten, die keine Sponsoren haben. Für die ist natürlich 300 Euro eine Menge Geld."

Was also tun? In diesem Jahr scheinen dem deutschen Kanuverband die Hände gebunden. "Wir haben in diesem Jahr keine andere Möglichkeit gehabt", bestätigt Kanuverbands-Präsident Thomas Konietzko die Vereinbarung zwischen Verband und Sportlern. "Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Athleten zwar zähneknirschend, aber doch zugestimmt haben. Natürlich werden wir versuchen, mit zeitlichem Vorlauf, für das nächste Jahr Lösungen zu finden." Bis dahin werden die Athleten zur Kasse gebeten.



Sendung: inforadio, 18.07.2018, 11:15 Uhr