rbb: Willkommen in Berlin, Herr Porzingis. Ist dies ihr erster Besuch in der deutschen Hauptstadt?

Wir haben einige Übungen gemeinsam gemacht, unter anderem Freiwürfe. Jeder musste ansagen, wie viele er trifft. Ich habe natürlich gesagt, ich schaffe zehn von zehn. Dann habe ich drei, vier Würfe hintereinander versenkt und die Kinder haben mich gefragt, wie es möglich sei, eine so gute Trefferquote zu erzielen. Ich hab ihnen von meinem älteren Bruder erzählt, der mir mal gesagt hat, dass es einfach sei, hundert Freiwürfe zu versenken, wenn man einfach nur ruhig an der Linie stehe - beim Training oder zu Hause. Beim Spiel ist das anders, dein Puls schlägt höher. Deshalb bewege ich mich beim Training immer vor dem Freiwurf, versuche den Puls hochzuhalten und dann den Wurf zu nehmen. So ist es einfach realistischer. Das ist das, was ich ihnen als Tipp mit auf den Weg gegeben habe.