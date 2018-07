Robert Harting schafft Qualifikation für EM in Berlin

Diskuswerfer und Olympiasieger von 2012 Robert Harting hat bei den Deutschen Meisterschaften (DM) in Nürnberg mit einer Weite von 63,92 Meter den dritten Platz errungen. Damit qualifizierte sich Harting für die Leichtathletik-Europameisterschaften (EM) im August in Berlin. Der 33-Jährige hatte vor dem Wettkampf angekündigt, seine Karriere beenden zu wollen, sollte er die Qualifikation nicht schaffen. In den vergangenen Jahren war Harting immer wieder von Verletzungen geplagt.