Der Berliner Diskuswerfer Christoph Harting ist vom Deutschen Leichtathletik Verband (DLV) vorzeitig für die Europameisterschaften in Berlin (6. bis 12. August) nominiert worden. Der DLV gab am Donnerstag 54 Athleten bekannt, die aufgrund ihrer bisherigen Saisonleistungen bereits vor den Deutschen Meisterschaften (20. - 22. Juli in Nürnberg) ihren Kaderplatz sicher haben.