"Özils Rücktritt ist ein Schock für meine Integrationsarbeit"

Störenfrieda Berlin Dienstag, 24.07.2018 | 16:24 Uhr

Wäre fantastisch!

Wir sind Menschen und leben, aus welchen Gründen auch immer, zusammen in diesem Land. Leider aber eine Utopie!

Ich bin Herrn Özil fast schon dankbar. Denn er hat durch sein Fehlverhalten und das ganze dadurch entstandene absurde Drama das aufgedeckt, was schon lange immer klarer wurde: wir sind Menschen und leben aus vielfältigen Gründen hier in einem Land und ziehen halt NICHT an einem Strang. Herr Erdogan lacht sich ins Fäustchen, weil er einen genialen Schachzug machte, für den letztendlich Herr Özil auch einen hohen Preis zahlen muss. Er ist genauso Opfer wie die Deutschen, die sich nichts vorzuwerfen haben. Bedanken können wir uns zudem bei unseren Landsleuten, die ihre gruseligen Vorurteile und ihren Rassismus offen in den sozialen Medien auslebten und damit die Debatte noch schürten. Lernen wir zu akzeptieren, dass es kein "WIR" gibt, das wäre der erste Schritt in die richtige Richtung, damit wieder Ruhe einkehren kann. Denn ändern können wir nichts an dieser vedauernswerten Situation, wir müssen das Beste daraus machen.

Trotzdem kann man sich höflich und respektvoll begegnen. Wenn man merkt, dass kein Konsens zu finden ist, muss doch trotzdem ein friedliches Miteinander möglich sein. Herr Erdogan hat ein Keil in unser Land getrieben und Herrn Özil dazu missbraucht. Ebenso genial wie verabscheuungswürdig!