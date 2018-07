"Ich bin noch nie so eine gute Tour gefahren" - Simon Geschke zeigte sich am Ende der Tour de France zufrieden. Kein anderer deutscher Teilnehmer war besser als der Berliner. Der Cottbuser Tony Martin schmiedet derweil nach seinem Wirbelbruch neue Pläne.

Der Berliner Simon Geschke hat die 105. Tour de France als bester Deutscher beendet. Der 32-Jährige wurde am Sonntag nach 3.329 Kilometern 25. im Gesamtklassement. "Für mich persönlich lief es sehr gut. Ich bin noch nie so eine gute Tour gefahren", sagte der Berliner.

Der Cottbuser Tony Martin, der bei der Tour nach einem Wirbelbruch aufgeben musste, spekuliert auf ein Comeback bei der Neuauflage der Deutschland-Tour vom 23. bis 26. August. "Ich möchte nicht vorgreifen", sagte der 33-Jährige am Sonntag in einem Telefoninterview mit der ARD, "aber ich schiele auf die Deutschland-Tour."

Der Zeitfahr-Spezialist war auf der achten Etappe unverschuldet schwer gestürzt. "Mir geht es eigentlich relativ gut", sagte Martin und verwies auf eine Kontrolluntersuchung am Freitag, die ihm einen "positiven Heilungsverlauf" bescheinigte. In der kommende Woche werde er nach Absprache mit den Ärzten das Reha-Training aufnehmen und "eventuell in einer Woche wieder auf Rad steigen", so der Cottbuser.

Damit wäre für den gebürtigen Lausitzer auch ein Start bei der WM in Innsbruck (23. bis 30. September) eine denkbares Ziel.