Diskus-Olympiasieger Robert Harting ist für die Leichtathletik-Europameisterschaft (7.-12. August) in seiner Heimat Berlin nominiert. Das gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Mittwoch bekannt. Neben Robert (SCC Berlin) wurden auch sein Bruder Christoph (SCC Berlin) und Daniel Jasinski (TV Wattenscheid 01) für den Diskus-Titelkampf nominiert. Das Nachsehen hatte der Magdeburger Martin Wierig, der in der EM-Qualifikation mit 66,98 Meter die zweitbeste Weite erzielt hatte.

Harting, der bei den deutschen Meisterschaften am vergangenen Wochenende in Nürnberg mit 63,92 m Platz drei erreicht hatte, liegt in der deutschen Jahresbestenliste "nur" auf Platz fünf. Allerdings hatte sich das DLV-Wurftrainerteam für eine Nominierung der beiden in Nürnberg bestplatzierten, bis dato noch nicht nominierten Athleten ausgesprochen.