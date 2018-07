rbb-Fernsehen Video: Brandeburg aktuell | 31.07.2018 | Jonas Schützenberg | Bild: rbb-Fernsehen

Ruder-Nachwuchs trainiert für Junioren-WM - Kleine Augen, große Ziele

31.07.18 | 12:42 Uhr

Das Trainingsareal in Berlin-Grünau hat eine bewegte Vergangenheit. 1936 war es Teil der Olympischen Sommerspiele. 60 Jugendliche bereiten sich hier gerade auf die Ruder-WM in Tschechien vor - in einem Camp, das an eine Klassenfahrt erinnert.

Mattes Schönherr fischt eine weiße Socke aus dem Kleiderstapel vor seinem Bett. Die Zahnbürste im Mundwinkel, zieht er im Sitzen das linke Bein näher an den Körper, um besser an den Fuß zu kommen. So früh am Morgen ist Multitasking gefragt. Mattes ist einer von 60 Jugendlichen im Trainingscamp Berlin-Grünau. Eines der Talente, die sich hier in der schulfreien Zeit auf die Junioren-Weltmeisterschaft im Rudern Anfang August vorbereiten. Sommerferien mal anders. Morgens klingelt der Wecker um halb sechs, das Müsli zum Frühstück wird schweigend gekaut und die erste Trainingseinheit auf dem Wasser mit kleinen Augen absolviert. Missen möchte Mattes die Erfahrung aber nicht. "Allein dieses Zusammenleben mit den anderen Sportlern, dass man hier aufeinanderhockt und tolle Momente miteinander verbringen kann", sagt der 18-Jährige mit den kurzen blonden Haaren. "Das ist, was es ausmacht."



Jugendliche der U19 trainieren an der Regattastrecke in Berlin-Grünau | Bild: rbb-Fernsehen

Erst aufs Wasser, dann Gewichte stemmen

Das Trainingsareal hat eine bewegte Vergangenheit, die Regattastrecke war 1936 Teil der Olympischen Spiele. "Ich weiß gar nicht, ob die Jugendlichen das so wahrnehmen", sagt die U19-Bundestrainerin Sabine Tschäge und lacht. "Die Strecke wird leider im internationalen Bereich nicht mehr gefahren. Aber wir haben optimale Bedingungen, was Krafträume und Gymnastikräume anbelangt." Die zweite Einheit des Tages, am Vormittag, findet im Kraftraum statt: Gewichte stemmen. Alexander Finger vom Berliner Ruder-Club holt tief Luft und kneift die Augen zusammen, die Hände fest um die Stange gelegt. Durchhalten. Der 17-Jährige kommt aus einer ruderverrückten Familie. Sein Vater Karsten holte 1992 im Vierer Silber bei den Olympischen Spielen, sein Bruder Anton hat bei der U23-WM die Bronzemedaille geholt. Alexander ist motiviert. "Die Junioren-WM ist etwas Einmaliges. Weil einmal im Jahr alle Nationen zusammenkommen", sagt der junge Mann mit den braunen Haaren.



Training im Vierer für die WM | Bild: rbb-Fernsehen

"Am Ende wird immer auf den Achter geguckt!"

Finger startet bei der WM mit Jungs aus ganz Deutschland im Doppelvierer. Er ist happy. "Es hat lange gedauert, bis man es hierher geschafft hat. Es hat Kraft und Mühe gekostet und ist wie ein Traum, der in Erfüllung geht", schwärmt er. Mattes Schönherr startet im Achter, der Parade-Disziplin im Rudern. Der Druck ist hoch. "Am Ende wird bei der WM immer geguckt: Was ist der Achter geworden, was hat er erreicht", weiß er. "Es ist auf jeden Fall eine große Verantwortung."

In der Vergangenheit war der deutsche Rudernachwuchs bei Weltmeisterschaften immer ganz vorne dabei - auch, weil die Talente in den Vereinen gefördert werden und Trainer meist ehrenamtlich arbeiten. Die jungen Sportlerinnen und Sportler danken es ihnen mit Ehrgeiz. Vier Wochen Trainingslager sind eben auch eine Herausforderung. Weil es logistisch nicht anders möglich ist, müssen die Ruderinnen und Ruderer die Strecke von der Unterkunft zum Essenstrakt mit dem Fahrrad zurücklegen. Entfernung: Ein Kilometer.



Die Anzeigentafel der Regattastrecke grüßt von der U 19 | Bild: rbb-Fernsehen

Endlich wieder abwechslungsreich essen

Am 5. August geht es vom Camp aus direkt nach Racice in Tschechien zur WM - in zwei großen Reisebussen. Und so mancher ist froh, dass die vier Wochen dann vorbei sind. "Wirklich, die größte Belastung ist das Essen", verrät Alexander Finger und lacht. "Ich bin ein kleiner Essensliebling und tagtäglich mehr oder weniger das Gleiche essen zu müssen, ist dann auch schwierig."



