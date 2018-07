Die Potsdamer Schwimmerin Isabel Gose hat bei den Junioren-Europameisterschaften in Helsinki am Sonntag die Goldmedaille über 200 Meter Freistil gewonnen. In 1:58,17 Minuten setzte sie sich mit einer Zehntelsekunde Vorsprung vor der ungarischen Favoritin Ajna Kesely durch. Kesely hatte auf dieser Strecke 2016 und 2017 gesiegt.

Für Gose ist es bereits die sechste Medaille bei der Junioren-EM, zuvor hatte sie viermal Silber (über 400 Meter Freistil, 4x100m Freistil Frauen und Mixed, sowie 4x100m Lagen Mixed) und einmal Bronze (über 4x100m Lagen Frauen) gewonnen. Ihre Goldmedaille war am letzten Tag der Wettkämpfe in Helsinki gleichzeitig die erste für das Deutsche Team.