Die Berliner 49erFx-Seglerinnen Victoria Jurczok und Anika Lorenz haben am Freitag bei den Europameisterschaften der Skiff- und Katamaransegler in Polen die Silber-Medaille gewonnen. Dabei waren die beiden Athletinnen vom Verein Seglerhaus am Wannsee nur als Zwölfte in den letzten Tag gestartet.

Am Freitag konnten sie aber ihre Leistung enorm steigern und sich sogar den Tagessieg sichern. Im anschließenden Medaillenrennen gewannen die Berlinerinnen dann Silber. Gold ging an das norwegische Duo Naess/Rönningen, Silber an die Britinnen Weguelin/Ainsworth.

"Das könen wir selbst kaum glauben", jubelte Steuerfrau Victoria Jurczok, während ihre Vorschoterin Anika Lorenz ihre pessimistische Reiseplanung beichtete: "Ich habe zwar meinen Flug verpasst, doch das hat sich gelohnt."

Die Olympia-Neunten von Rio 2016 zeigten damit auch, dass mit ihnen bei den Weltmeisterschaften aller Olympischen Segeldisziplinen in Aarhus (Dänemark) zu rechnen sein wird, die in drei Wochen beginnen.