Teamcheck | 1. FC Union Berlin - Alles auf Null in Berlin-Köpenick

28.07.18 | 07:00 Uhr

Der Plan ist simpel: Auf eine enttäuschende letzte Saison soll jetzt eine solide folgen beim 1. FC Union. Dafür geht man in Berlin-Köpenick neue Wege: mit dem Schweizer Urs Fischer an der Seitenlinie und etlichen neuen Spielern im Team. Von Stephanie Baczyk



So lief die vergangene Saison

Mit Aufstiegsambitionen gestartet ist der 1. FC Union Berlin in der vergangenen Saison böse gefallen. Auf die Entlassung von Erfolgstrainer Jens Keller im Dezember 2017 folgte unter dem neuen alten Coach André Hofschneider der Absturz in die Abstiegsregion der 2. Liga. Die Spieler wirkten oft verunsichert - und waren entsprechend erleichtert, als am vorletzten Spieltag mit einem Sieg gegen den VfL Bochum der Klassenerhalt gesichert werden konnte. Steven Skrzybski fasste die Gefühlslage an besagtem Tag treffend zusammen: "Ich bin einfach unheimlich froh, dass wir jetzt mal mit anderen Gedanken zum Training kommen können."



Wer kommt, wer geht

Die Partie gegen Bochum war übrigens die letzte von Steven Skrzybski im Union-Dress. Der Publikumsliebling, mit 14 Toren bester Schütze der Köpenicker in der abgelaufenen Spielzeit, kickt künftig für den FC Schalke 04. Zwar hat sich Skzybski damit einen Kindheitstraum erfüllt, sein Abgang schmerzt aus Sicht der Fans und Verantwortlichen des 1. FC Union aber am meisten. Er ist allerdings nicht der einzige, der den Verein verlassen hat. Abwehrchef Toni Leistner zog es zu den Queens Park Rangers in die zweite englische Liga - dort trifft auf seinen ehemaligen Teamkollegen Kristian Pedersen, der ab sofort für Birmingham City aufläuft. Auch Torhüter Daniel Mesenhöler, die defensiven Mittelfeldspieler Dennis Daube und Stephan Fürstner, sowie Stürmer Philipp Hosiner haben Union verlassen.



Der Publikumsliebling ist weg: Steven Skrzybski wechselte zu Schalke 04. Bild: imago/Camera 4

Sechs Spieler haben die Eisernen verpflichtet. Manuel Schmiedebach und Florian Hübner von Hannover 96 dürften im defensiven Mittelfeld, sowie der Innenverteidigung gesetzt sein, Linksverteidiger Ken Reichel von Zweitligaabsteiger Eintracht Braunschweig, Keeper Rafal Gikiewicz und Stürmer Sebastian Andersson haben ebenfalls gute Chancen auf einen Stammplatz. Dazu hat der Klub mit Joshua Mees einen 22-Jährigen talentierten Mann für die Flügelposition verpflichtet. Mit Eroll Zejnullahu und Christopher Lenz kehren zudem zwei zuletzt ausgeliehene Profis an die Alte Försterei zurück.

Der Trainer

"Korrekt, konsequent, natürlich mit Ambitionen - aber dann auch irgendwo bescheiden", so stellte sich der neue Trainer des 1. FC Union bei seiner ersten Pressekonferenz vor. Der Schweizer Urs Fischer hatte zuletzt den FC Basel trainiert und war mit dem Klub zwei Mal in Folge Schweizer Meister geworden, ehe er im Sommer 2017 seinen Platz an der Seitenlinie räumen musste. Beim 1. FC Union verspricht man sich vom 52-Jährigen, das Team wieder auf die Erfolgsspur zu bringen - vermeidet dieses Mal allerdings den Aufstieg in die Bundesliga als klares Ziel auszulegen.



Erwartungen an die neue Saison

Ganz einfach: Besser abzuschneiden als in der vergangenen Saison. Platz acht hat am Ende ein wenig über die größtenteils unbefriedigenden Leistungen des Teams - gerade in der Rückrunde - hinweggetäuscht. Unions Trainer Urs Fischer ist mit der Defensivleistung seines Teams zufrieden, sieht vor dem Zweitligastart gegen den FC Erzgebirge Aue (5. August, 15.30 Uhr) noch Verbesserungspotential, was die Offensive betrifft. "Gefährlicher zu werden, Tore zu erzielen - da tun wir uns noch schwer", sagt der neue Coach der Eisernen. "Da belohnen wir uns noch zu wenig für den Aufwand, den wir betreiben, und das gilt es zu verbessern."

