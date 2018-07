Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus zeigt sich drei Wochen vor dem Saisonstart in guter Form und besiegte am Sonntagnachmittag den tschechischen Erstligisten Dukla Prag mit 2:0 (0:0). Beim Testspiel in Finsterwalde trafen Energies Top-Stürmer Streli Mamba (52. Minute) und der eingewechselte Felix Geisler (73. Minute).

Auch Fußball-Bundesligist Hertha BSC konnte sich am Sonntag über Testspielerfolge freuen und bleibt in der Sommervorbereitung weiterhin ungeschlagen. Bei einem Kurzturnier in Herne gewannen die Berliner in zwei Spielen mit jeweils zwei Mal 30 Minuten Spielzeit gegen Oberligist Westfalia Herne und Zweitligist MSV Duisburg.

Die Tore zum 2:0 (0:0) Sieg gegen Herne erzielten Davie Selke nach Vorlage von Maximilian Mittelstädt und der niederländische Neuzugang Javairo Dilrosun nach einer Einzelaktion. Im zweiten Spiel traf Mittelfeldspieler Ondrej Duda kurz vor der Halbzeit zum 1:0 Sieg. Hertha-Trainer Dardai wechselte zwischen den Spielen durch und setzte zwei komplett unterschiedliche Mannschaften ein.

Die Berliner stehen noch am Beginn ihrer Vorbereitung und reisen in der kommenden Woche in ihr erstes Trainingslager nach Neuruppin (12. bis 18. Juli). Der Saisonstart im DFB-Pokal (gegen Eintracht Braunschweig) findet am 20. August statt.