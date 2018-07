Da gibt es mehrere Gründe. Hier bei der EM kann man drei Plätze für die WM im nächsten Jahr in Südkorea bekommen. Selbst wenn sich davor andere Mannschaften über andere Wege qualifizieren, bedeutet das, dass wir hier 6. oder 7. werden müssten. Das ist sehr unrealistisch für uns, weil unser Los uns eine irre schwere Konstellation aufgegeben hat. Beim Weltcup-Finale in Berlin gibt es vier Plätze für die WM. Da hoffen wir, unter die ersten Vier kommen zu können. Bei nur acht Teams ist die Wahrscheinlichkeit größer als bei der EM. Nichtsdestotrotz werden wir versuchen, gegen die Griechen zu gewinnen. Wenn wir hier das WM-Ticket ziehen würden, wäre das der Wahnsinn. Aber in meiner Heimatstadt Berlin beim Weltcup wäre so ein Erfolg noch schöner. Aber egal wo, die WM-Teilnahme wäre für die junge deutsche Mannschaft ein großer Erfolg.