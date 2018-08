imago/Beautiful Sports Video: rbb Aktuell | 06.08.2018 | Bild: imago/Beautiful Sports

Lisa Marie Kwayie - Berlins schnellste Frau startet bei Leichtathletik-EM

06.08.18 | 13:12 Uhr

Lisa Marie Kwayie ist Berlins schnellste Sprinterin und gehört über die 100 Meter auch zu Deutschlands Spitze. Bei der Leichtathletik-EM im Olympiastadion will die Neuköllnerin am Montag vor allem eins: Ihr Heimspiel genießen. Von Dennis Wiese

Das Berliner Olympiastadion kennt Lisa Marie Kwayie bisher nur vom Internationalen Stadionfest, dem ISTAF. Die 21-Jährige aus Neukölln half als Volunteer hinter den Kulissen mit. Am Montag tritt sie dort nun bei der Leichtathletik-EM an. "Ich bin so froh, dass ich jetzt endlich meinen ersten Wettkampf im Olympiastadion laufen darf", so Kwayie. Nur drei deutsche 100-Meter-Läuferinnen sind für die Europameisterschaft in Berlin nominiert. Sprint-Star Gina Lückenkemper und Tatjana Pinto hatten ihre Startplätze schon sicher. Das letzte Ticket sicherte sich Lisa Marie Kwayie. Sie wurde bei der Deutschen Meisterschaft Ende Juli Zweite, brauchte für die 100 Meter nur 11,29 Sekunden.

Sprint in die Spitze – ohne Ausbildung an der Sportschule

Mit drei Jahren kam Lisa Marie Kwayie mit ihrer Familie aus Ghana nach Neukölln. Dass sie ein läuferisches Ausnahmetalent ist, wurde früh klar. Jahrelang bekniete ihr Grundschullehrer sie, in einen Sportverein einzutreten. Mit zwölf Jahren lief Kwayie einen neuen Berliner Rekord über 75 Meter. Auf eine Sportschule, die das tägliche Training einbindet und die Talente gezielt fördert, ist die Neuköllnerin nie gegangen, sie hat ihr Abitur an einer staatlichen Schule gemacht: "Ich glaube diese straffen Zeitpläne hätten mir damals den Spaß am Sport genommen", sagt Kwayie. "Ich habe mir die Disziplin später selbst beigebracht." Heute studiert sie Soziale Arbeit an der Alice-Salomon-Hochschule in Hellersdorf. Bei der Junioren-Weltmeisterschaft vor vier Jahren war Kwayie schnellste Deutsche und kam über die 100 Meter schneller ins Ziel, als die gefeierte Gina Lückenkemper. Doch eine jahrelange Verletzungsserie warf Kwayie zurück: gebrochenes Sprunggelenk, gerissene Patellasehne, Muskelbündelriss. Seit letztem Jahr zeigt ist Kwayie wieder fit und bilanziert: "Jede Verletzung hat mich irgendwie stärker gemacht. Ich habe keine Angst mehr, dass eine Verletzung das Karriereende bedeuten kann."

Die Neuköllner Sportfreunde kommen zum Anfeuern

Am frühen Montagabend, um kurz vor 18 Uhr, hat Lisa Marie Kwayie ihren großen Auftritt: Im Vorlauf will sie den ersten Schritt in Richtung 100-Meter-Finale schaffen. Das findet am Dienstagabend statt. Auch ein Start in der 4x100 Meter-Staffel am Sonntagabend ist möglich. Um die Nervosität vor dem Rennen in den Griff zu kriegen, setzt die 21-Jährige dabei auf Hip Hop. Und für die nötige Unterstützung sorgt ein großer Fanclub: "Es kommen viele Leute aus meinem Verein, den Neuköllner Sportfreunden, meine Familie ist da, meine Freunde. Das wird ein Riesenevent." Ein Event, das Kwayie vielleicht sogar mit einem Startplatz im Finale krönen kann.

