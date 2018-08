Fußball-Drittligist Energie Cottbus hat eine kleine Sensation geschafft: Lange führte Unterhaching. In den letzten Minuten nahm das Spiel an Fahrt auf: Cottbus schoss zwei Tore innerhalb von 70 Sekunden und Trainer Wollitz wurde auf die Tribüne geschickt.

Der Aufsteiger Energie Cottbus ist in der 3. Liga weiterhin ungeschlagen. Durch eine furiose Aufholjagd in der Schlussphase retteten die Lausitzer am Mittwochabend ein 2:2 gegen die SpVgg Unterhachning und verteidigten damit die Tabellenführung.



Drei Minuten vor dem Ende führten die Gäste durch Tore von Marseiler und Hain noch mit 2:0. Doch vor 8.000 Zuschauern im Cottbuser Stadion der Freundschaft erzielte Energie-Kapitän Marc Stein zwei späte Tore (88. und 90.) und sorgte damit für das nicht unverdiente Remis.

Allerdings spielten die Lausiter in den letzten Minuten nur mit zehn Speilern: Tim Krise erhielt in der 89. Minute Gelb-Rot. Trainer Claus Dieter-Wollitz wurde vom Schiedsrichter auf die Tribüne verbannt.