Almedin Civa war unter der Woche in Chemnitz. Als Spielbeobachter. Der kommende Gegner der Babelsberger gewann mit 2:0 gegen BFC Dynamo – und den Trainer des SV 03 beeindruckte durchaus, was er da sah: "Chemnitz ist eine tolle Mannschaft. Es ist eine geballte Power, die da ankommt", sagt er. Sorgen bereitet ihm das nicht. Er sagt auch: "Ich freue mich auf solche Spiele. Und die Jungs tun das auch."

Das ist beim Abschlusstraining vor dem Spiel am Samstag (14.05 Uhr, live im rbb Fernsehen und auf rbb24.de) spürbar. Es wird viel gelacht. Die Stimmung ist gut rund um das Karl-Liebknecht-Stadion – nicht zuletzt, weil die Mannschaft Leistungsträger ziehen lassen musste, aber am ersten Spieltag gleich gewinnen konnte. 2:1 hieß es am Ende in Halberstadt.