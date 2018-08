Füchse Berlin starten mit deutlichem Sieg in den DHB-Pokal

Die Füchse Berlin gehen in eine besondere Saison. Nach erfolgreicher vergangener Spielzeit steigen die Erwartungen stetig. Doch finanziell steht Manager Bob Hanning vor einer großen Herausforderung. Bei allen Schwierigkeiten kommt jedoch die Menschlichkeit nicht zu kurz.

Die Füchse starten in die neue Saison

Es war ein souveräner Start - mit leichter Verspätung. Weil Oranienburg im Stau feststeckte, wurde die Partie gegen die Füchse in Emsdetten um 40 Minuten nach hinten verlegt. Den Berliner Bundesligisten brachte das keinesfalls aus dem Konzept: "Die Mannschaft hat gleich von Anfang an aus einer sehr stabilen Abwehr heraus das Spiel diktiert", sagte Sportdirektor Volker Zerbe der Deutschen Presse-Agentur. "Heute konnte man gut durchwechseln, alle haben ihre Spielanteile bekommen."

Die Überraschung blieb aus: Die Füchse Berlin haben im DHB-Pokal im Berlin-Brandenburg-Derby den Drittligisten Oranienburger HC deutlich geschlagen. Das Team von Velimir Petkovic lag schon zur Pause mit 22:9 vorne - am Ende hieß es 37:23. Erfogreichester Werfer der Füchse war der Schwede Mattias Zachrisson mit sieben Treffern

Der Start in den Pokalwettbewerb wird in 16 Vierer-Turnieren ausgetragen - der Sieger qualifiziert sich für das Achtelfinale. Am Sonntag treffen die Füchse nun auf den Gewinner des Duells der beiden Zweitligisten TV Emsdetten und TuS N-Lübeckke.