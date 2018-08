Nein, nicht in Richtung Manipulation. Manchmal sind es ganz normale Bitten: Wenn ein Pferd bei zwei Rennen starten könnte, spricht man sich mit dem Besitzer oder Fahrer natürlich ab, dann darf man auch schon einmal Wünsche bei mir äußern. Dafür kann ich beim nächsten Mal auch mal ein Pferd in einem Rennen platzieren, in dem es mir besonders gut passt.

Das darf ich gar nicht. Ich bin in einer Rolle, in der ich die Rennen mitentscheiden kann.

Ich stelle die Rennen zusammen. Allein in der Derby-Woche haben wir rund 90 davon. Es gibt Pferde, die haben überhaupt keine Erfahrung, andere haben schon das Derby gewonnen. Die kann ich natürlich nicht gegeneinander antreten lassen - Ich muss vieles abwägen: Wie viele Preisgelder haben die Pferde schon eingefahren? Kommen sie mit einem Amateurfahrer oder einem Berufsfahrer? Die Rennen sollen am Ende natürlich möglichst spannend sein.

Das stimmt. Ende der 80er ging das los. Als Student habe ich erst Wettscheine verkauft. Und ich habe dann in einem Raum neben dem eigentlichen Sprecher geübt– noch ohne Mikrofon, aber wenig später haben sie mich dann mal rangelassen. Das war am Anfang etwas holprig, aber dann wurde es immer besser. Gut zehn Jahre lang habe ich das gemacht.

Am Sonntag steigt zum 123. Mal das "Deutsche Traber Derby". Dotiert mit mehr als 215.000 Euro. Was macht den Mythos aus?

Seit 1913 gibt es dieses Rennen in Mariendorf, das ist so sehr mit der Stadt verankert. Meine Großeltern sind schon mit Hut und Zigarre hingegangen. Wenn man so will, ist das Derby die leuchtende Ikone des Pferdesports. Jeder, der es einmal erlebt hat, wird auch wiederkommen. Leider sind das nicht mehr so viele Leute wie früher.

Wieviel Arbeit bedeutet eine Derbywoche für Sie?

In den Wochen vor der Woche bin ich teils rund um die Uhr im Einsatz. Manr arbeitet mit Tieren und Menschen - da muss man sehr geduldig sein und kann nicht um 17 Uhr das Büro abschließen. Für einige Rennen waren die Nennungen, also die Anmeldungen der Pferde schon vor gut anderthalb Jahren.

An welches Derby erinnern Sie sich besonders gerne zurück?

An mein allererstes 1988. Damals hat der Berliner Fahrer Gottlieb Jaus mit einem Berliner Pferd von einem Berliner Eigentümer gewonnen. Sie glauben nicht, was das für eine Stimmung war: Ein Geschrei, ein Anfeuern. Da hat man gemerkt, wie sich die Berliner für den Pferdesport begeistern können.

Einen solchen reinen Berliner Sieg gab es seitdem leider nicht mehr. In diesem Jahr ist auch kein Berliner beim Traber Derby dabei.