EM in Edinburgh: Trainingssturz am Mittwoch

Der Berliner Patrick Hausding tritt am Montag nicht in der Entscheidung im Mixed-Team der Wasserspringer bei der EM in Edinburgh an. Er konzentriert sich nach Informationen des rbb stattdessen auf die Einzelwettbewerbe, die am Tag darauf beginnen.

Ersetzen wird Hausding ein anderer Berliner. Lou Massenberg geht nun in dem Wettbewerb mit Maria Kurjo an den Start. Der erst 18-Jährige vertritt mit Hausding den Mann, den er selbst als sein großes Vorbild bezeichnet.