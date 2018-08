Es war Bronze. Und es war der krönende Abschluss der EM in Berlin. Für die deutsche Frauen-Staffel – und vor allem für Lisa Marie Kwayie. Die 21-jährige aus Neukölln war über 4x100 Meter als erste auf die Strecke gegangen. Sie sorgte für eine hervorragende Ausgangsposition, die ihre Mitläuferinnen Gina Lückenkemper, Tatjana Pinto und Rebekka Haase veredelten.

Berlins schnellste Frau sorgte damit auf den letzten Drücker für das, was zuvor bei den EM nicht gelungen war: Sie holte die erste Medaille einer Leichtathletin aus der Hauptstadt. Was ihren Raketen-Start möglich machte? "Pure Motivation. Und das Zuhause. Das Publikum feiert einen enorm ab", sagte Kwayie nach dem Rennen in der ARD. Und strahlte.

In einem unfassbaren Endspurt mit vier Mannschaften mussten sich die Deutschen, bei denen der Star Gina Lückenkemper auf Position zwei lief, nur von Großbritannien und den Niederlanden geschlagen geben. 42.350 Zuschauer im Olympiastadion sahen die 42,23 entscheidenden Sekunden. Es war ein echter Coup.