Es war ein Déjà-vu der bittersten Art, das Energie Cottbus gegen den SV Meppen erlebte. Es lief die zweite Minute der Nachspielzeit. Die Lausitzer führten mit 1:0. Und es herrschte nach einer Ecke großes Durcheinander im Energie-Strafraum. Ein zu kurz geklärter Ball segelte zurück in den Sechzehner - und es kam zum großen Scheibenschießen. Versuch eins: Geklärt per Kopf kurz vor der Linie. Versuch zwei: Spektakulär gerettet von Energie-Keeper Avdo Spahic. Versuch drei: Per Kopf verwandelt von Nico Granatowski.

So waren es wieder Cottbuser mit hängenden Köpfen, die nach dem Schlusspfiff des 5. Spieltages einen Kreis bildeten. "Der Zeitpunkt macht es natürlich immer ein bisschen frustrierend", sagte Tim Kruse nach dem Spiel bei Telekom Sport. Er war am Montag der Elfmeter-Pechvogel beim bitteren Pokal-Aus gegen Freiburg gewesen, als es auch erst nach Verlängerung ins Elfmeterschießen ging, weil der Erstligist in der 91. Minute ausglich. Was dann folgte, waren ehrliche - wie wahre - Worte: "Wenn man die 90 Minuten nimmt, hat Meppen hier auf jeden Fall den Punkt verdient. Da muss man sagen: Der Punkt heute ist okay."