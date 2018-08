Die Hitze in Berlin wird voraussichtlich auch den Leichtathleten bei der EM in Berlin zu schaffen machen. Um Linderung kümmert sich "Medical Director" Matthias Krüll mit einem großen Team, denn Abkühlung beim Wettkampf kann knifflig sein.

rbb|24: Was ist Ihre Aufgabe als Medical Director?

Matthias Krüll: Meine Aufgabe ist es, zusammen mit meinem Team, bestehend aus rund 150 Ärzten, Notärzten, Orthopäden, Rettungsassistenten, Physiotherapeuten und Masseuren, die Athleten und die sogenannte "family" zu betreuen. Also alle akkreditierten Mitarbeiter dieser EM.

Sie sind lange bei sportlichen Großveranstaltungen dabei - beim Berlin-Marathon, beim ISTAF. Worin besteht die Herausforderung dieser EM?

Es ist ein Event, das über mehrere Tage dauert und das an mehreren Orten stattfindet. Wir betreuen die Athleten nicht nur im Olympiastadion, sondern auch am Aufwärmplatz, im Trainingsstadion. In den Hotels haben wir so etwas wie Sprechstunden. Das ist allein vom Personal eine Herausforderung. Aber: Wir sind super aufgestellt.

Ist Ihre Arbeit auf die Zeit der Wettkämpfe beschränkt oder haben Sie die Athleten, im Hinblick auf die heißen Temperaturen, schon beraten?

Der Großteil unseres Teams ist erst kurzfristig angereist, unser Fokus liegt klar auf den Wettkämpfen. Wir haben aber Tonnen von Eis zum Kühlen organisiert, auf die heißen Temperaturen sind wir vorbereitet.

Es werden Temperaturen von bis zu 36 Grad erwartet. Was bedeutet das für die Sportler?

Die absolute Temperatur spielt natürlich eine Rolle, aber nicht die alleinige. Wir arbeiten mit einem sogenannten WBGT-Index. Dabei wird nicht nur die Temperatur betrachtet, sondern auch die Windgeschwindigkeit und die Luftfeuchtigkeit. Das ist das, was man als gefühlte Temperatur wahrnimmt. Mitunter wird sie als nicht so heiß wahrgenommen, wenn es schön windig ist. Aber es ist eine enorme Belastung für den Kreislauf, natürlich besonders für die Mittel- und Langstreckenathleten, weniger für die Sprinter, Werfer und Springer.

Wichtig ist: trinken, trinken, trinken. Kühlen, viel mit Eis arbeiten, im Schatten bleiben - das ist im Wettkampf natürlich schwer möglich, da hilft dann nur das Trinken.