Am 23. August beginnt für Berlins Handball-Füchse die neue Bundesliga-Saison. Am 16. Oktober sind die Füchse dann auf internationaler Ebene gefragt: Bei der Klub-Weltmeisterschaft in Doha/Katar, dem sogenannten "Super Globe", treffen die Berliner auf Esporte Clube Taubate. Das gab der Weltverband IHF am Donnerstag bekannt.

Das Team aus Brasilien ist als Panamerikameister qualifiziert. Die Füchse hatten das Turnier 2015 und 2016 gewonnen und erhielten für dieses Jahr eine Wildcard.