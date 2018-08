Es waren die drei Minuten vor der Halbzeitpause, die das Spiel in eine Richtung lenkten - wenn sie es nicht gar entschieden. Und sie wurden gepägt durch ein ganz bestimmtes Muster. Entscheidend: Die Kunst des langen Einwurfs, oder - weniger wohlwollend formuliert - der Zufall. Zwei Mal war der Ball von der Seitenlinie weit in den Strafraum geschleudert worden. Einmal von links - einmal von rechts. Zwei Mal sah die St.-Pauli-Abwehr beim Flipper-Spiel nicht gut aus. Zwei Mal nutzte Union mit Geschick und Glück das Chaos. Plötzlich stand es 2:0 für die Köpenicker: Grischa Prömel und Akaki Gogia trafen (44., 45.+2).

Es war das furiose - wie unerwartete - Ende einer ersten Halbzeit. Denn in den 43 Minuten zuvor hatte es eines nicht gegeben: Torchancen. Weder für Union Berlin, noch für St. Pauli. Allenfalls vorsichtige Annährungen an das Tor ließen sich benennen, deutlich prägender waren aber die zahllosen kleinen Fouls. Sie sorgten dafür, dass eigentlich zu keinem Zeitpunkt etwas entstand, was den Begriff Spielfluss verdient hätte. Die Fans im ausverkauften Stadion an der Alten Försterei, die beim Aufeinandertreffen der bis zu diesem Spiel ungeschlagenen Teams auf ein ansehnliches Fußballspiel gehofft hatten, wurden enttäuscht.