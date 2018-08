Kugelstoßen trifft auf KaDeWe-Shoppingtüten, baumelnde Medaillen auf Berlin-Besucher: Direkt am Breitscheidplatz bekommt die Leichtathletik-Europameisterschaft ihr zweites Zentrum. Die EM soll direkt zu den Berlinern kommen: "Das Olympiastadion ist das Herz, der Breitscheidplatz die Lunge", so EM-Geschäftsführer Frank Kowalski. Diese Lunge ist ausgestattet mit einer eigenen Arena, die 3.000 Zuschauern Platz bietet. Hier wird es täglich ein Public Viewing aller Wettkämpfe geben. Auch werden insgesamt 39 Siegerehrungen in der Arena stattfinden.

Am Montag (6. August) um 17.15 Uhr steht für die Männer die Qualifikation im Kugelstoßen an. Die starken Kerle um den olympischen Silbermedaillengewinner David Storl werden diese Quali in der Arena auf dem Breitscheidplatz austragen.

Auch der Start- und Zielbereich der Wettbewerbe im Gehen liegen auf dem Breitscheidplatz: Am Dienstag (50 Kilometer) und Sonnabend (20 Kilometer) wird die City-West zum sportlichen Mittelpunkt. Am Sonntag beginnen und enden die Marathonläufe ebenfalls auf dem Breitscheidplatz und führen durch einen Rundkurs mitten in der Stadt. An diesen Wettkampftagen öffnet die "Europäische Meile" schon um 8.30 Uhr, an allen anderen Tagen beginnt das Programm um 13 Uhr.